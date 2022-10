Acht fietsers rijden zonder verlichting

Regio Mechelen Griezelige wandeling of gruwelijk boottocht­je: laat je de stuipen op het lijf jagen met deze 7 halloween­uit­jes in de regio Mechelen

Halloween staat weer voor de deur, dé feestdag voor al wie van horror houdt. Vind jij het ook leuk om eens goed te schrikken of verkleed je jezelf gewoon graag als een griezel? Dan zijn er tal van evenementen waar jij aan je trekken kan komen. Wij selecteerden er zeven in Mechelen en omstreken. Van een halloweentocht in Peulis tot feestjes in Bornem en Sint-Katelijne-Waver. Op deze plekken zijn de duivel en zijn volgelingen meester.

20 oktober