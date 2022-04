Acht fietsers rijden zonder fietsverlichting

voetbal 3NB Dries Ventôse en Racing Mechelen ook bij tweede poging in Beringen nog geen kampioen (2-2): “Derde keer, goede keer”

Racing Mechelen had een zege nodig bij Beringen om zich, na het verlies van vorige week in Lille, tot kampioen te kronen, maar het bleef dit keer steken op een gelijkspel, 2-2 werd het. In de achtergrond peuzelde Pelt Berlaar-Heikant op met 7-0 en zo werd de voorsprong tussen beide ploegen in twee weken tijd gehalveerd tot vijf punten. Nog steeds geen reden tot paniek voor de Mechelaars met nog twee wedstrijden voor de boeg, maar de spanning neemt wel toe.

18 april