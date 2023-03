“Aanslagen worden schering en inslag”: Mechelaars verontrust door vierde explosie op goed een maand tijd

voetbal eerste nationale Hoge verwachtin­gen rond Ibrahima Bah (ex-Union), die met Rupel Boom in Ninove aan elf finales begint: “Maar ik ben niet de redder”

Bij Rupel Boom neemt men het niet in de mond, want mathematisch kan het nog, ongeacht het resultaat zaterdagavond. Als de Steenbakkers er niet in slagen om Ninove te kloppen, dreigt een roemloos afscheid uit eerste nationale. In een ultieme poging om dat scenario te vermijden, werden met Arif Akbas en Ibrahima Bah in extremis nog twee vrije spelers gehaald. Ze zullen allebei normaal gezien ook debuteren.