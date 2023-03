Aanslag in Mechelen mogelijk gevolg van ontvoering van Mo ‘Schedel’ Azzaoui: familielid werd geregeld gezien met crimineel ‘Smiley’

Is er een link tussen de aanslag in de Jeanne Hellemansstraat in Mechelen en de ontvoering van Mohamed Azzaoui? Formeel gaat het om tweede verschillende onderzoeken, maar de speurders kijken wel of de hoofdrolspelers banden hebben. Een familielid uit de Jeanne Hellemansstraat zou een kennis zijn van ‘Smiley’, één van de twee criminelen die volgens de gegijzelde Mohamed Azzaoui er met 1.000 kilo cocaïne vandoor is.

De ontploffing in de Jeanne Hellemansstraat vond plaats in de nacht van zondag op maandag rond 3 uur. Een springtuig belandde in het portiek van de woning, deed er een raam springen en het lattenplafond naar beneden komen. De deur raakte beschadigd en de arduinen drempel is gebarsten.

Het onderzoek wordt gevoerd door de recherche van politiezone Rivierenland. De speurders kijken naar de bewoners, die zelf zeggen geen enkele link te hebben met het drugsmilieu. Het gezin heeft twee volwassen kinderen.

Vader B.: “Ik heb een goede job in de petrochemie, mijn huis en wagens zijn afbetaald. Dit is een laffe daad. En waarom? Ik heb in mijn brievenbus gezocht naar een boodschap, maar niks. We kunnen niks anders doen dan het onderzoek af te wachten. Hopelijk komt er snel duidelijkheid.”

Ontvoering

Eén van de familieleden wordt volgens verschillende bronnen geregeld gezien in het gezelschap van ‘Smiley’, een Mechelse crimineel en gewezen thaibokser. Volgens de ontvoerde Mohamed Azzaoui zouden ‘Smiley’ en ‘King’ achter de diefstal van 1.000 kilo cocaïne zitten. De drugs verdwenen nadat zij waren uitgehaald op kaai 1.333, waar schepen van rederij Grimaldi aanleggen.

Mohamed Azzaoui werd twee weken geleden ontvoerd na een ontmoeting aan de parking van Totalfina in Waarloos (Kontich) op de E19. In een videoboodschap zei Mo, bijgenaamd ‘Schedel’, niet te weten waar de cocaïne ter waarde van 25 miljoen euro is gebleven. Hij zei zelf bedrogen te zijn door ‘King’ en ‘Smiley’ en noemde zelfs de echte naam van ‘King’. Wie ‘Smiley’ was, wist de gegijzelde Mo niet. Of Smiley inderdaad de Mechelse thaibokser is, kan het Antwerpse parket voorlopig niet zeggen.

“De ontvoering en de aanslagen in Mechelen zijn aparte dossiers en worden door verschillende politiediensten onderzocht", laat woordvoerder Kristof Aerts van het parket weten.

Derde aanslag

In Mechelen gaat het al om de derde aanslag tegen woningen in evenveel weken tijd in Mechelen, nadat huizen in de Bethaniënstraat en Kalverenstraat werden geviseerd. Voor de eerste aanslag kon een verdachte worden opgepakt.

