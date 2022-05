Aannemer werkt Arsenaalpuzzel af

Mechelen Mechelaars tellen opnieuw verkeer in eigen straat tijdens ‘Straatvin­ken’: “Resultaten gebruiken voor onderzoek”

Mechelaars kunnen op donderdag 19 mei voor het vierde jaar op rij het verkeer in hun eigen straat monitoren tussen 17 en 18 uur. Wetenschappers gebruiken die telresultaten voor het burgerwetenschapsproject ‘Straatvinken’ dat de verkeersleefbaarheid in steden onderzoekt. Mechelen kan op haar beurt de resultaten aanwenden in haar mobiliteitsbeleid. “Concreet komt het onderzoek er op neer dat zoveel mogelijk inwoners gedurende een uur lang het aantal voetgangers, fietsers, trams en bussen, auto’s en vrachtwagens in hun straat afvinken. Dat kan via een speciaal daarvoor ontwikkelde app, maar ook met pen en papier”, klinkt het bij het stadsbestuur. Naast het tellen van het verkeer kunnen burgers ook deelnemen aan een leefbaarheidsbevraging rond verkeer, sociale aspecten en omgeving.

29 april