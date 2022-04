Aannemer legt nieuwe toplaag in verschillende straten

voetbal tweede provinciale A Alain Wittocx en KV Bonheiden spelen laatste titelkan­sen uit in topper tegen leider Mariekerke-Branst: “Geen doel, maar wil is er wel”

Met nog vier wedstrijden te gaan telt KV Bonheiden zes punten minder dan leider Mariekerke-Branst. De opdracht is dus duidelijk voor de troepen van trainer Alain Wittocx in aanloop naar het onderlinge duel van nu zondag. Wil Bonheiden, nog ongeslagen in 2022, zijn titelkansen gaaf houden de komende weken, dan is winst een must.

8 april