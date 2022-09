Aannemer breekt 300 m² Hoogstratenplein uit voor groen: “Creëren droombeeld”

Voetbal Jupiler Pro League Jordi Vanlerberg­he vindt overwin­ning tegen Seraing ‘een must’, maar: “In het verleden hebben we het in dat soort matchen al laten afweten”

Recht Malinwa zaterdagavond Achter de Kazerne de rug tegen Seraing? Na een verdiende nederlaag op Stayen zijn de drie punten alleszins een must tegen de hekkensluiter. “We moeten daar niet onnozel over doen”, weet Jordi Vanlerberghe (26). “Al moeten we wel op onze hoede zijn, want in eerste klasse kan iedereen tegen iedereen winnen.”

1 september