Aanleg van start van groen terrassenplein aan Sint-Rombouts: “Meer ruimte voor horeca en biodiversiteit”

Inbraak in café De Olifant via keldergat

In de Hendrik Consciencestraat hebben dieven ingebroken in café De Olifant. De daders geraakten in het pand via het kelderluik. Eens binnen werd het café doorzocht. Er werd een geldsom uit de kassa gestolen. De politiezone Rivierenland is een onderzoek opgestart.