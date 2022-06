8 maanden cel voor man die twee dagen op rij werd betrapt met cocaïne op zak

Bonheiden Erik Van Looy, tribute-act van The Beatles en voorstel­ling rond Meu­rop-si­te in nieuw programma van ‘t Blikveld

Gemeenschapscentrum ’t Blikveld in Bonheiden heeft zijn cultuurprogramma voor het seizoen 2022-2023 klaar. De programmabrochure valt deze week in de bus of is gratis op te halen in het ‘t Blikveld, de bib of het gemeentehuis.

8 juni