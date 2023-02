750 jaar oud en nu ook op TikTok: Hanswijkprocessie zoekt 1.600 figuranten voor feesteditie

Heffen Restaurant Meteor opent in voormalige pastorie: “Een authentie­ke productkeu­ken met een knipoog naar het Parijs van vorige eeuw”

De vroegere pastorij van Heffen leeft weer. Maarten Van Essche (43) opende er na Magma in de Mechelse binnenstad zijn tweede culinaire zaak: à la carte restaurant Meteor, waar wijnen rijpten en eten puur is. “Als in het Parijs van vorige eeuw”, zegt de chef met een knipoog.