73-jarige vrouw slachtoffer van handtassendief

Mechelen Andrea zoekt overnemer voor LIEF: “Mijn droom werd werkelijk­heid, dus ben ik toe aan een nieuwe uitdaging”

Andrea De Smedt (30) is op zoek naar een overnemer voor LIEF, de ontbijt- en lunchbar die ze vier jaar geleden uit de grond stampte. Dat is opvallend, want ze overleefde corona en runt het hippe eethuis met hart en ziel. “Het was een mooi avontuur, ik ben benieuwd naar wat nu komt”, verklaart ze de verrassende keuze.

6 december