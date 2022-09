70 vluchtelingen hebben uitzicht op baan na jobdag VDAB

In Mechelen verblijven momenteel officieel ruim 800 Oekraïense vluchtelingen. Zij verblijven in het nooddorp dat Rode Kruis-Vlaanderen uitbaat aan het Douaneplein, in het Montréal-hotel, in woningen van Woonpunt, bij gastgezinnen en soms ook in woningen op de private huurmarkt.

Taal

“Van bij de aanvang van de noodopvang was het idee om deze mensen zo goed mogelijk te integreren in onze stad. Werk en opleiding zijn daarbij natuurlijk cruciaal, maar verre van evident omwille van de taal. Vandaar deze jobdag”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

120 bewoners boden zich aan, volgens de burgervader het bewijs dat heel wat Oekraïners wel degelijk aan de slag willen. “Voor vele Oekraïners is het ondertussen duidelijk dat de tijdelijke situatie langer zou kunnen duren dan eerst gedacht”, zegt Bjorn Cuyt, provinciaal directeur VDAB.

Jobdates

“Eens die klik is gemaakt, is de drempel naar werk kleiner en is het ook makkelijker voor ons om het gesprek aan te gaan. Met jobdates zoals deze brengen we bedrijven tot in het nooddorp en kunnen we de kloof letterlijk dichten.”

De komende weken wordt nog gemonitord hoeveel van de opvolggesprekken finaal hebben geleid tot een tewerkstelling. Taal blijft wel een grote drempel. “Maar een succes is het nu al. Het staat nu al vast dat we ook in de nabije toekomst extra jobdagen gaan organiseren”, aldus nog Vandersmissen.

500 bewoners

Het nooddorp telt momenteel een 500-tal bewoners. “Daarmee is het dorp zo goed als vol”, zegt Joachim Deman, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen. “We moeten immers een percentage vrijhouden voor zij-instromers: vluchtelingen die nu nog bij gezinnen wonen, maar daar niet kunnen blijven.”

