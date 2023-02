7 voetbalhooligans voor de rechter na zware vechtpartij: “Slachtoffer werd verschillende keren tegen het hoofd getrapt”

Kevin Nicaise (Rupel Boom) zet spelers op scherp voor duel bij Mandel United: “Ik hoef geen schoon­heids­prijs, wel een sterk collectief”

Dat Rupel Boom er vorige week niet in slaagde om leider Patro te verrassen, was niet zozeer een verrassing. Dat het (eindelijk?) de druppel was voor sommigen om intern aan te geven dat het vijf na twaalf is in de strijd om het behoud, misschien wel. Een aantal spelers blijft immers onder zijn niveau en geeft niet meteen de indruk de ernst van de situatie te beseffen. De vraag om stevig door te selecteren werd luidop gesteld aan het adres van trainer Kevin Nicaise en dus is het de vraag in welke mate die daarop in gaat? Maar heeft hij nog een keuze? Voor de zes puntenmatch tegen Mandel United gelden immers geen excuses meer.