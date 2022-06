65 artiesten veilen werk of performance voor Oekraïne

Hingene/Puurs Suske en Wiske te gast op kasteeldo­mein d’Ursel: “Kasteel is zelfs te zien op cover van nieuwste strip”

Het nieuwste stripalbum van Suske en Wiske speelt zich voor een groot stuk af in en rond kasteel d’Ursel in Hingene. ‘De Maffe Markies’ werd vandaag ook officieel voorgesteld in het kasteel. “Ik woon in de buurt en speelde al langer met het idee om het kasteel in een strip te verwerken”, zegt tekenaar Luc Morjeau.

