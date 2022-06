5.000 maatjes, 3.500 oesters en 12 pannen paella: Maatjesfeest maakt zich op voor topeditie

Luc en zijn collega-organisator Karel Meyer van café Sava zijn ongelooflijk blij weer een editie te kunnen organiseren. “De voorgaande jaren hebben we twee keer onder voorbehoud alles aangevraagd en besteld en twee keer alles moeten afblazen. We zijn blij dat het nu wél kan”, klinkt het.

Nu, dat is woensdagavond van 16 tot 23 uur. Terwijl de horecabaas instaat voor de drank, zorgt de marktkramer voor de vis. De datum is niet toevallig gekozen. 15 juni is de start van het nieuwe maatjesseizoen – eerder mogen ze niet worden verkocht - en als we Luc mogen geloven, zijn de jonge haringen dit jaar van topkwaliteit.

“Jonge haringen eten zich in het voorjaar vol en gaan op een paar weken tijd qua vetgehalte van 15 naar 25 procent. Bij het begin van het seizoen kan het gebeuren dat ze nog niet vet genoeg zijn; de vis wordt dan verkocht om er kattenvoeding of kunstmest van te maken; heel erg eigenlijk.”

Bloei in het water

Maar dat is dit jaar geen probleem. “Het voorjaar was uitzonderlijk goed. Het warme weer zorgde voor wat de vissers ‘bloei in het water’ noemen: een explosieve groei van algen en krill – wat de haringen eten. De vissers zuigen nu dus gegarandeerd vette haring uit de zee”, vertelt Luc.

Hij kan bijzonder smakelijk vertellen over de visjes. “Ontdekker was volgens de overlevering Willem Beukelszoon, die het procedé circa 1400 per abuis ontdekte nadat hij een vaatje haring in zout stak.”

Een keer moest het Maatjesfeest het stellen zonder maatjes omdat de vissen niet rijp genoeg waren. De organisatoren maakten er toen een visfeest van met paella, bakharing in ajuinsaus en calamares. “Dat was zo’n succes, dat we dat aanbod hebben behouden.” Hij rekent op 5.000 à 10.000 bezoekers.

Muziek

Het Maatjesfeest is meer dan lekkers uit de zee eten alleen. De organisatoren zetten opnieuw in op een op en top Mechels muziekprogramma, met optredens van Triple Temper (met Sjarel van den Bergh), Gery’s Big Band en Stephanie, Pretzel en the Cookies en Pardon Service.

“Het mooie van het event is dat we werkelijk iedereen bereiken. Een grootvader kan hier komen met zijn zoon én kleinzoon. We beginnen ook rustig en bouwen dan op. En we voorzien potjes voor porties bakharing voor in de homes. We weten dat we daar die mensen een enorm plezier mee doen en zijn geleerd”, lacht hij.

Toegang tot het Maatjesfeest is gratis.

