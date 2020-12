40 jaar na overlijden van Louis Neefs zingen zus Connie en haar dochter Hannelore zijn laatste lied als hommage: “Onze familie zal nooit samen afspreken op kerstdag”

Mechelen 35 bestuur­ders krijgen subsidie voor inruilen nummer­plaat

7 december De stad Mechelen wijzigt het subsidiereglement voor inwoners die hun nummerplaat inleveren. In ruil kregen ze sinds april een budget van 250 euro te gebruiken voor de aankoop, huur of lease van een fiets of voor een bus- of treinabonnement. “Na 6 maanden actief te zijn en de aanvragen geëvalueerd te hebben, passen we het reglement aan op maat van de Mechelaar. Daarom volgt er nu een groter keuzeaanbod bij het inruilen van de nummerplaat. Aangezien vele Mechelaars al een fiets hebben, komen we nu ook tegemoet bij fietsherstellingen of de aankoop van een fietskar of kinderzitjes”, zegt Mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke. De wijziging dient nog te worden bekrachtigd door de gemeenteraad. Sinds de invoering deden 35 bestuurders beroep op het subsidiereglement.