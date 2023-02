38Volt blaast 5 kaarsjes uit: “Combinatie van kinderopvang en gezinsondersteuning werkt”

MechelenHet Mechelse project 38Volt bestaat exact 5 jaar, en dat werd gevierd. “38Volt combineert flexibele kinderopvang met de ondersteuning van ouders richting werk of een opleiding. In die jaren begeleidden we ruim 170 gezinnen, mét succes”, zegt schepen van gezin, kinderopvang en armoedebestrijding Gabriella De Francesco.

“38Volt is een 100 procent Mechels project, dat in 2017 van start ging. Ikzelf was toen projectcoördinator en werd bijgestaan door drie kinderbegeleidsters en een gezinsbegeleidster. We kozen ervoor om kinderopvang te bundelen met het vormen en activeren van kwetsbare ouders en het op maat begeleiden van gezinnen. Door die unieke combinatie kunnen we kinderarmoede immers beter aanpakken. Sinds juni 2021 kan 38Volt rekenen op een officiële erkenning en subsidiering als ‘vernieuwend aanbod Huis van het Kind’.”

Volledig scherm 38Volt bestaat 5 jaar en viert feest © rv

“Concreet vonden de voorbije jaren kindjes uit 170 gezinnen bij ons een warme thuis, de begeleiding van de ouders zorgde er bovendien voor dat zo’n 60 ouders werk vonden en ruim 90 ouders succesvol een opleiding wisten af te ronden. Natuurlijk liep niet alles altijd even vlot. Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling dat de kindjes doorstromen naar de reguliere kinderopvang wanneer de ouders werk vinden. Maar die opvang verkeert in ook crisis... Ook het vinden van werk was, zowel tijdens de coronacrisis als nu nog steeds, een grote uitdaging.”

Perfecte tandem

“Onze grote sterkte is de samenwerking tussen stad Mechelen en Zorgbedrijf Rivierenland. 38Volt is gevestigd in een gebouw van de stad in de Caputsteenstraat, de stad voorziet ook in de gezinsondersteuning. Zorgbedrijf Rivierenland staat in voor de operationele uitvoering, voorziet in kinderbegeleiding en coördinatie. Samen vormen we de perfecte tandem.”

