36 bestuurders testten positief bij wodca-acties

De lokale politie voerde de controles uit in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag op verschillende locaties. In totaal werden 979 ademtests afgenomen.

28 bestuurders testten positief wegens strafbare alcoholopname in verkeer, 7 wegens drugs in verkeer en 1 wegens strafbare alcoholopname én drugs in verkeer tegelijkertijd.