320.000 euro voor ondersteuning kwetsbare alleenstaande ouders

Man reed 32 kilometer per uur te snel in zone dertig: “Het was regenach­tig en ik lette niet op”

“Ik wil zelfs te voet gaan werken”, zei een man tegen de politierechter in Mechelen. De man stond er terecht omdat hij 62 kilometer per uur reed in een zone dertig. “Ik kwam terug van het werk, het was aan het regen en ik was niet aan opletten”, vertelde de man nog. De feiten dateren van april 2022. Hij werd toen geflitst door een bemande camera. Het parket vroeg een rijverbod en een fikse geldboete. De advocaat van de chauffeur vroeg enige mildheid en wees naar zijn privésituatie. “Hij is papa van twee kinderen, recent gescheiden en moet zijn huis verkopen. Hij werkt hard om rond te komen”, gaf de advocaat nog mee. De politierechter had oren naar het pleidooi. Zij veroordeelde de man tot een geldboete van 640 euro waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 15 dagen.