30 verenigingen stellen zich voor tijdens Dag van de Mechelse sportclubs

Sint-Katelijne-Waver Eerste Oekraïense vluchtelin­gen aangekomen in seminarie­ge­bouw Borger­stein: “Dankzij hulp van inwoners gebouw kunnen inrichten als opvangplek”

Begin deze week namen de eerste Oekraïense vluchtelingen hun intrek in het seminariegebouw van Borgerstein in Sint-Katelijne-Waver. Zes personen verblijven nu in het gebouw. Donderdag zullen er 21 personen bij komen. In totaal biedt Sint-Katelijne-Waver in het gebouw 26 kamers aan die zo’n zeventigtal personen kunnen huisvesten.

27 april