28-jarige barman die dronken klant sloeg krijgt 120 uur werkstraf

De feiten speelden zich af in een café op de Mechelse Vismarkt. Het latere slachtoffer zou heel dronken zijn geweest en de barman wilde daarom dat hij de zaak verliet. Maar daar ging de man niet mee akkoord waarop het tot een discussie kwam. De barman haalde twee keer hard uit, dat blijkt uit camerabeelden waarbij twee vuistslagen in het gezicht van het slachtoffer te zien zijn. Het slachtoffer had een hoofdwonde en een hersenschudding, hij was twee weken arbeidsongeschikt ten gevolge van de feiten.