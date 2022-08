25 jaar Maanrock praktisch: Hoe geraak je er? Wat kost een pintje? Wat neem je (niet) mee?

Mechelen Drie jaar cel geëist voor Mechelaar die American Airlines hackte

Voor de correctionele rechtbank van Mechelen is woensdag het dossier tegen Kevin D. gepleit. De 27-jarige D. zit sinds oktober 2021 in een Italiaanse cel nadat het Amerikaanse gerecht een aanhoudingsbevel tegen hem had uitgevaardigd. D. had in 2017 verschillende websites van American Airlines gehackt en riskeert daarvoor in de VS 22 jaar cel. Maar doordat de feiten vanuit België werden gepleegd is ook de Belgische justitie bevoegd. Het parket vroeg drie jaar effectief.

13:28