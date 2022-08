18-jarige zonder rijbewijs rijdt rond met zes jointjes in gehuurde auto

WillebroekDe politie van Mechelen-Willebroek heeft afgelopen weekend een 18-jarige chauffeur uit het verkeer gehaald. De tiener was onder invloed van drugs en reed rond met een in Duitsland gehuurde auto. Het voertuig werd aan de kant gezet met een stuurstang

De jongeman werd opgemerkt tijdens de alcohol- en drugscontroles van afgelopen weekend. Meteen werd duidelijk dat hij met een gehuurd voertuig rondreed. “De auto werd echter niet door hem gehuurd”, zegt Dirk Van de Sande van de lokale politiezone. “De jonge chauffeur mocht hierdoor dus niet met het voertuig rijden in België. Bovendien bleek ook nog dat hij helemaal niet mocht rijden. Omdat hij geen rijbewijs heeft.”

Tijdens het doorzoeken van het voertuig troffen de agenten ook nog zes jointjes aan. De drugs werden in beslag genomen en de jongeman mag zich verwachten aan een fikse extra boete. Opvallend is dat de politie afgelopen weekend heel wat autobestuurders betrapte die onder invloed waren van drugs. Zo testten zes chauffeurs positief op cocaïne of cannabis. Een zevende chauffeur had naast cocaïne ook nog 1,9 promille alcohol in het bloed.

Ongeval

Alle zeven chauffeurs moesten hun rijbewijs onmiddellijk inleveren voor 15 dagen. Net zoals vier andere chauffeurs die tussen de 1,7 en 2,2 promille bliezen. “Eén chauffeur veroorzaakte in de Schoolstraat in Willebroek een verkeersongeval met lichamelijk letsel”, zegt Van de Sande nog. “Hij reed met zijn wagen tegen een boom. Het voertuig is total loss.”

Opvallend is dat die man in mei 2021 ook al een ongeval veroorzaakte in dronken toestand. Verder moesten er nog twaalf chauffeurs hun rijbewijs inleveren voor zes uren, elf anderen tot slot moeten het voor drie uren afgeven. In totaal werden er afgelopen weekend 1.298 ademtests uitgevoerd. De WODCA-controles kaderden in de BOB-zomercampagne. Ook in de toekomst zullen dergelijke controles worden herhaald.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.