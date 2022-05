18-jarige fietsendief samen met kompaan op heterdaad betrapt en opgepakt: “Tiener is geen onbekende en wordt gelinkt aan andere fietsendiefstallen”

De fietsendieven werden afgelopen donderdag opgepakt, maar het nieuws van hun arrestatie raakte pas nu bekend. De twee mannen werden opgemerkt ter hoogte van de fietsenstalling onder de postzegelbrug in de buurt van het station van Mechelen. “Zij doolden er wat rond tussen enkele gestalde fietsen. Uiteindelijk werd er ook één fiets gemanipuleerd en los gemaakt”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Op het moment dat zij onze collega’s opmerkten, sloegen ze op de vlucht.”

Na een korte achtervolging werd het duo opgepakt. Het ging naast een 25-jarige ook nog om een 18-jarige. Beide mannen verblijven illegaal in ons land en werden meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor. Daar bleek dat de 18-jarige geen onbekende is voor zowel politie als gerecht. “In januari 2022 werd hij ook al betrapt bij een fietsdiefstal in de Befferstraat in Mechelen”, gaat Van de Sande verder. “Hij werd toen ook al een tijdje opgesloten in de gevangenis.”

Tien fietsdiefstallen

De man kan verder ook nog worden gelinkt aan andere fietsdiefstallen in Mechelen. Zo werd hij onder meer eind februari opgemerkt op de E19 en was hij toen in het bezit van een fiets die op de Zandpoortvest was gestolen. In april 2022 werd hij dan werd herkend door de camera’s aan het station in Mechelen. Hij én een kompaan hadden toen elk een fiets bij zich. “Maar de slachtoffers van deze fietsdiefstal deden hier nog geen aangifte van”, luidt het nog bij de politiewoordvoerder.

Zowel de 18-jarige als zijn oudere kompaan werden na hun arrestatie voor de onderzoeksrechter gebracht. Die besliste om het duo op te sluiten in de gevangenis. “In de marge van dit onderzoek kwamen er nog drie andere verdachten in beeld. Zij werden inmiddels geïdentificeerd”, besluit de politiewoordvoerder. “Twee van hen komen in aanmerking voor drie fietsendiefstallen in onze regio en één feit in de politiezone Kastze. Een derde verdacht staat nationaal geseind. Hij komt in aanmerking voor tien fietsdiefstallen.”