172 soorten aangetroffen bij opmaak Bijenplan: “Mechelen is een van bijenrijkste plaatsen”

Mechelen vroeg Natuurpunt een jaar geleden een studie op te maken. De resultaten werden donderdag voorgesteld tijdens een geleide wandeling in het Caputsteenpark.

Ze zijn zeer opvallend. Er zitten niet alleen veel bijensoorten, ook zeldzame. 16% van de waargenomen soorten is volgens de Belgische Rode Lijst in min of meerdere mate bedreigd.

En er zitten ook soorten bij die pas recent in Vlaanderen opdoken. Het warmere, stedelijke klimaat en de ligging op de sterk geürbaniseerde as Brussel‐Antwerpen maken van Mechelen duidelijk een goede plaats voor dergelijke nieuwkomers.

Bijenbril opzetten

“Dat in Mechelen 172 soorten werden aangetroffen van de 400 die in ons land voorkomen, maakt dat de stad een van de bijenrijkste plaatsen is. Al moet ik dat meteen ook relativeren. Het is tegelijk een van de best onderzochte plaatsen”, zegt Jens D’Haeseleer.

Volledig scherm Jens D'Haeseleer van Natuurpunt bij het bijenhotel in het Caputsteenpark in Mechelen © David Legreve

Met zijn wandeling hoopte hij Mechelaars “een bijenbril op te zetten” voor in hun eigen tuin. “Hier staan een bijenhotel en houten afsluitingen en er werd een bloemenmengsel ingezaaid. Dat is goed om bijenpopulaties te helpen.”

Acties

De stad is intussen volop bezig met de uitrol van het Bijenplan. De acties hebben betrekking op drie zaken: eten, goed wonen en een aangename leefomgeving.

“Heel concreet gaan we als stad bepaalde zones minder intensief maaien omdat die dienen als voeding voor bijen. Ook gaan we gerichter aanplanten. Bepaalde bijensoorten zijn volledig afhankelijk van slechts 1 of 2 plantensoorten”, zegt schepen Patrick Princen.

“Verder gaan we nog meer nestgelegenheden voorzien in de vorm van dood hout of bijenhotels. Op die manier kunnen we met Mechelen nog meer een warme thuis zijn voor al die soorten bijen.”