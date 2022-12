15 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Mechelen raakten jullie het meest in 2022: van ‘needle spiking’ tot een tatoeëerder in een opblaaszwembad

MechelenMeer dan 15 miljoen keer, zo vaak werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Mechelen het voorbije jaar aangeklikt. We brachten grote en kleine verhalen, met goed en slecht nieuws, jullie lazen ze massaal. Van meldingen van needle spiking tijdens een match van KV Mechelen tot tatoeëerder Marc Willems die samen met zijn klanten verkoeling zocht in een opblaaszwembad. Wij maakten een jaaroverzicht met de artikels die jullie het meest konden bekoren.

Voor 2022 hadden velen van ons nog niet gehoord van de term ‘needle spiking’, waarbij iemand zonder het te beseffen wordt gedrogeerd door middel van een injectienaald. Dit jaar doken er meerdere verhalen en geruchten over op, zo ook in Mechelen. Daar werd een onderzoek opgestart nadat tijdens de wedstrijd van KV Mechelen tegen KRC Genk een veertiental personen die onwel waren geworden. Acht mensen werden naar het ziekenhuis gebracht.

(Lees verder onder de video)

Helaas gebeurden er in Mechelen dit jaar ook een aantal tragische ongevallen. Het verhaal dat jullie het meest raakte, is dat van Aiden, de vierjarige kleuter die overleed tijdens een klasuitstap naar recreatiedomein De Nekker. Toen de jongen uit hij het zicht van zijn begeleiders verdween, werd een zoekactie opgestart. Een twintigtal minuten later werd de kleuter bewusteloos aangetroffen in een waterplas. Hij werd nog gereanimeerd, maar tien dagen later bezweek Aiden helaas aan de gevolgen van zijn verwondingen. De familie bleef achter met veel vragen.

Energiecrisis treft handelaars

Dan was er ook de energiecrisis, bijna elke dag kon je er in de krant wel over lezen: de energieprijzen gingen door het dak. Iedereen voelt de gevolgen van de hoge prijzen voor gas en elektriciteit, maar voor heel wat handelaars wordt het soms écht niet meer haalbaar om de facturen te blijven betalen. Dit was ook het geval bij Yves Cremie (53) en Nadia Op de Beeck (55), zij sloten in september noodgedwongen de deuren van hun slagerij Cremie. “Onze facturen gingen maal drie. Er zit niets anders op dan een andere job te zoeken, al deden we niets liever dan dit", klonk het bij het koppel.

Heel wat dierennieuws

Dit jaar kon ook heel wat nieuws met dieren in de hoofdrol jullie bekoren. Zo doken op sociale media beelden op van een ooievaar die in het perk van de Aziatische leeuwen belandde en daar helaas werd doodgebeten door een van de mannetjesleeuwen. Volgens woordvoerder Amanda Wielemans gebeurt dit wel vaker. “Het is erg voor de ooievaar uiteraard, maar de wet van de natuur”, reageerde ze.

(Lees verder onder de video)

Enkele maanden daarvoor liep het in hetzelfde dierenpark gelukkig beter af. Planckendael was een tijdlang ontruimd nadat er een bonobo was ontsnapt. Het ging om een volwassen mannetje, genaamd ‘Zamba’. De mensaap kreeg genoeg van het bonobo-eiland en klom in een boom. Uiteindelijk belandde de aap veilig en wel in zijn verblijf nadat de verzorgers hem verdoofd hadden met een stuk banaan.

Naast apen, leeuwen en ooievaars haalde ook een ander dier dit jaar het nieuws. In september maakte Chantal De Schepper zoals vaak een wandeling aan het Zennegat, terwijl ze plots een zeehond spotte. Ze zag hoe hij op jacht ging en een paling verorberde. “Langs de Zenne zag ik heel veel meeuwen en dan iets anders. Ik dacht eerst dat het een bever was, maar het bleek groter. Het was een zeehond”, vertelde Chantal.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Zeehond aan het Zennegat in Mechelen. © Chantal Deschepper

Opmerkelijke verhalen

Jullie lazen dit jaar ook heel wat merkwaardige nieuwsverhalen, waaronder dat van Dirk Van den Broeck (80). Hij woont al veertig jaar op dezelfde plaats Colomabrug in Mechelen, maar sinds maart staat zijn huis midden op een rotonde. Een keerlus is het, aangelegd voor bussen. Nu nog steeds wil Dirk niet verhuizen: “Het uitzicht blijft boeiend, en met de vele lichtjes aan het nieuwe stationsgebouw lijkt het hier wel elke avond Kerstmis.”

Ook het verhaal van tattooshop ‘Tattoo Freedom’ trok jullie aandacht. Tijdens de zomer gingen de temperaturen de lucht in. Iedereen kon wat verkoeling gebruiken, waaronder ook tatoeëerder Marc Willems. Hij plaatste een zwembadje met ijskoud water in zijn zaak en verwelkomde zijn klanten in zwembroek.

Volledig scherm Het huis van Dirk Van den Broeck staat plots op een rotonde voor bussen. © David Legreve

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

