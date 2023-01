130 lokale exposanten op (ver)bouwbeurs ‘Wonen’ in Mechelen

Battel Vestenpro­ject doet Battel verzuipen in het verkeer: “Dit voelt als een mes in onze rug”

Battel verzuipt in het verkeer. Zowel ’s morgens als ’s avonds staan auto’s er op “het nieuwe verlengde van de E19” - de Battelsesteenweg - in de file, met sluipverkeer in de omringende straten tot gevolg. Burgerinitiatief Battels Geraas dwong in september nog een hoorzitting af in de gemeenteraad om te pleiten voor meer leefbaarheid. “Dit voelt als een mes in onze rug.”

