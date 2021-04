125.000 euro van Mechelse stadskas richting bedrijf El Kaouakibi: oppositie krijgt uitleg op vervroegde commissie

ANTWERPEN Jongeren Let’s Go Urban reageren nu ook zelf op El Kaouakibi-hei­sa: “Onze vereniging is doorheen de jaren groot geworden dankzij vele jongeren en vrijwilli­gers, níet door één persoon”

11 april Voor het eerst sinds de zaak ontplofte, reageren de jongeren van het Antwerpse dansproject Let’s Go Urban van Sihame El Kaouakibi ook zelf. 124 leden, jongeren en ouders van de vzw en het Antwerpse Kiel publiceerden zaterdagmiddag een open brief: “We zijn bezorgd dat onze vereniging moet sluiten en dat we allemaal onze tweede thuis verliezen.”