12 miljoen euro voor 800 extra plaatsen in Mechelse scholen

Mechelen, Lier, Sint-Katelijne-Waver, NijlenDe Vlaamse Regering investeert meer dan 12 miljoen euro in in extra schoolbanken in de regio Mechelen-Lier. “We creëren, op vraag van de scholen zelf, in totaal ruimte voor net geen 800 nieuwe leerlingen in het basis- en secundair onderwijs”, klinkt het bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Weyts legt voor de hele provincie Antwerpen de komende twee jaar bijna 60 miljoen klaar voor scholenbouw. Zo wordt er ruimte gecreëerd voor in totaal 3.853 extra plaatsen waarvan 904 in het basisonderwijs en 2.949 in het secundair onderwijs. Omdat ook in de regio Mechelen-Lier dringend bijkomende schoolbanken nodig zijn, vallen ook hier verschillende scholen in de prijzen.

794 nieuwe plaatsen

“Voor de regio Mechelen wordt een bedrag van € 7.680.540 klaargelegd. In stad Mechelen is de grootste uitbreiding voor de bovenbouw van TSM (Technische Scholen Mechelen) met maar liefst 260 bijkomende plaatsen. In het Scheppersinstituut worden 88 extra plaatsen gecreëerd in de basisschool en 96 in de secundaire school. Verderop, in Sint-Katelijne-Waver, krijg het Sint-Ursula-Instituut het nodige budget voor 60 extra schoolbanken. Het Technisch Atheneum in Keerbergen, dat ook nog tot de Mechelse regio behoort, krijgt er 85 plaatsen bij.”

Volledig scherm Minister van Onderwijs Ben Weyts tijdens een bezoek aan het Sint-Ursula Instituut in Sint-Katelijne-Waver © David Legreve

”Voor regio Lier bedraagt het budget € 4.612.370. Het Sint-Aloysiusinstituut kan 20 bijkomende plaatsen creëren, de Campus Anton Bergmann van het Atheneum in Lier kan groeien met maar liefst 95 bijkomende schoolbanken. In Nijlen tot slot krijgt de secundaire school Githo budget voor 90 extra leerlingen. Voor de regio’s Mechelen en Lier samen betekent dit een totaalbudget van 12.292.910 euro en 794 nieuwe plaatsen.”

Leegstaand klooster

“Wij hebben de budgetten verdeeld op basis van de druk op de scholen, de nood aan extra plaatsen én de mogelijkheden om uit te breiden. Het zijn immers telkens de scholen zelf die ons hebben aangegeven dat de druk toeneemt en er nood is aan bijkomende schoolcapaciteit. Dit kan kan om de bouw van een volledige nieuwbouw, het renoveren van een oude vleugel of bijvoorbeeld het omvormen van een leegstaand kloostergebouw dat al in het bezit is van de school... Er wordt dus heel doelgericht geïnvesteerd, op de plaatsen waar extra schoolbanken gevraagd worden en meteen kunnen gecreëerd worden.”

“Vroeger was dit tekort aan plaatsen vooral voelbaar in de basisscholen, logischerwijs zien we nu een verschuiving en is er vooral nood aan nieuwe schoolgebouwen in het secundair onderwijs.”

Volledig scherm Het Sint-Ursula Instituut in Sint-Katelijne-Waver © David Legreve

