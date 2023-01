106 warme winterburendagen in Mechelen: “Het concept is eenvoudig, maar de impact enorm”

De 106 ingeschreven straten van deze editie kregen elk handige hulpmiddelen, zoals affiches en uitnodigingen opgestuurd om hun winterburendag vlot te laten verlopen. Ook een bon van 25 euro van de Oxfam Wereldwinkel kon gebruikt worden om de winterse burendag helemaal af te maken. “Met de winterburendagen willen we alle Mechelaars stimuleren, zowel in de binnenstad als in de omliggende wijken en buurten, om elkaar in alle gezelligheid te ontmoeten. Het concept is eenvoudig en gezellig, maar de impact op het samenleven is enorm. Dagen als deze dragen bij tot het ontwikkelen van buurtnetwerken, verlagen drempels om elkaar aan te spreken, ontzenuwen eventueel moeilijke situaties en verstevigen het gevoel dat we allemaal Mechelaar zijn ongeacht leeftijd, afkomst en/of herkomst”, vertelt schepen van ontmoeting Rina Rabau Nkandu (Groen Mechelen).

Populariteit neemt toe

In 2018 telde de eerste editie van de winterburendag 78 inschrijvingen, terwijl er dat dit jaar al 106 zijn. Omdat de winterburendag elk jaar meer aanvragen kreeg, werd het concept gewijzigd. Zo was de winterburendag vroeger enkel op 6 januari, maar tegenwoordig is deze zelf te bepalen vanaf de kerstvakantie tot en met heel januari. “Sinds de laatste editie van de lenteburendagen hebben we ook bewust ingezet op burendagen in appartementsgebouwen en woonblokken. 34% van de Mechelaars woont reeds in een appartement. En we zullen meer en meer in collectieve woonvormen leven in de toekomst, ook daar speelt goed nabuurschap een grote rol”, aldus de schepen.