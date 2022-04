100ste verjaardag beiaardschool sinds deze week te horen: “Meer leerlingen dan ooit”

De stichting van de Beiaarschool werd op 13 augustus 1922 officieel bekend gemaakt tijdens het Eerste Beiaardcongres in Mechelen en kwam er na tal van initiatieven van stadsbeiaardier Jef Denyn (1862-1941) om de beiaard op de culturele kaart te zetten. De eerste locatie: Wollemarkt 36.

De traditie is echter veel ouder: Mechelen was tussen het midden van de 15de en het einde van de 17de eeuw één van de allerbelangrijkste centra van de klokkengietkunst in Europa.

Recordaantal leerlingen

“De beiaardschool bestaat dit jaar 100 jaar en daar zijn we trots op”, zegt schepen van Cultuur Björn Siffer. “Van over de hele wereld komen mensen naar hier om de beiaardkunst onder de knie te krijgen, het leerlingenaantal groeit jaar na jaar.”

Directeur Koen Cosaert bevestigt dat. “Het gaat zeer goed. Dit schooljaar hebben we het hoogste aantal leerlingen ooit: 71. Overigens niet alleen in de hoofdschool in de Bruul, maar ook in Leuven, Peer en Roeselare. Het publiek is internationaal: we tellen tien nationaliteiten.”

Onder hen muzikanten uit de buurlanden, maar ook uit de VS, Canada, Japan en Oekraïne. Mechelen beschikt dan ook over de eerste, oudste en grootste beiaardschool in de wereld. Tot vandaag heeft de Beiaardschool een leidende rol als pedagogisch instituut.

Computer avant la lettre

“We beschikken over een absoluut unieke school. De verjaardag kunnen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan”, zegt Cosaert. Dat kan je sinds enkele dagen horen. Traditiegetrouw worden er in de week voor de paasvakantie nieuwe melodieën ingevoerd op de automatische speeltrommel van de oude beiaard in de Sint-Romboutstoren, en dat gebeurde ook nu.

“Mijn collega Eddy Marien heeft samen met de studenten de melodieën op de speeltrommel vervangen. Dat is een hele klus. Het is eigenlijk een computer avant la lettre die moet worden geprogrammeerd.”

Mechelse halfkes

De melodieën zijn om het half kwartier boven Mechelen te horen, het zogenaamd Mechels Halfke. Zo weten mensen om de 7,5 minuten precies hoe laat het is. Dit jaar speelt de automatische beiaard om het kwartier een fragment van één van de vier laatste directeurs van de school. Van oud naar jong zijn dat Staf Nees, Piet Van den Broeck, Jo Haazen en Koen Cosaert.

“De mechanische speeltrommel is een ingenieus systeem uit de achttiende eeuw, aangestuurd door een torenuurwerk uit de zestiende eeuw. De bronzen speeltrommel werd een drietal jaar geleden nog gerestaureerd, waardoor de Mechelse halfkes mooier klinken dan ooit tevoren”, zegt Siffer.

De speeltrommel in de Sint-Romboutstoren.

Podcast

Echt vieren gebeurt de komende maanden, te beginnen met een opendeurdag op 24 april tijdens de Erfgoeddag. “Meteen lanceren we met de dienst Toerisme dan een stadswandeling met podcast. Leraars en oud-leerlingen brengen hun verhalen en doorprikken clichés als zouden beiaarden alleen maar worden bespeeld door oude mannen.”

Ook de zomerprogrammatie zal in het teken staan van 100 jaar beiaardschool, maar het hoogtepunt van de festiviteiten vindt plaats op 7, 8 en 14 mei. Die dagen vinden tal van beiaardconcerten plaats, onder meer met symfonisch orkest. Meer info op beiaardschool.mechelen.be.

Schoolbeiaard gerenoveerd

Ook op woensdagavond 27 april viert de beiaardschool overigens feest, voor de renovatie van de schoolbeiaard in de toren van het Hof van Buysleyden – tot 2011 de vaste stek van de Beiaardschool.

“Het instrument dateerde van 1953 en was versleten. De klokken bleven behouden, maar de rest werd aangepakt. We krijgen een schitterend instrument. We gaan dat weer intensief gebruiken en er ook concerten organiseren”, geeft de directeur nog mee.

“Hopelijk kunnen Oekraïense studenten mee verjaardag vieren” De oorlog in Oekraïne komt voor de beiaardschool wel erg dichtbij. Twee studentes zijn afkomstig uit het verscheurde land. De jongedames waren bij het uitbreken van de oorlog niet in Mechelen, maar in hun thuisland. “Internationale studenten komen voor kortere, maar heel intensieve periodes naar hier”, legt Cosaert uit. “Ze hebben zich gelukkig in veiligheid kunnen brengen. Ik hoop dat ze over een paar weken afkomen en er bij kunnen zijn op 7 en 8 mei. Een oud-student bevindt zich voor zover we weten in Kiev. We zijn erg met hen begaan.”