10 procent korting voor organisatoren van meetings, congressen en teambuildings

Mechelen Productie in Pring­les-fa­briek tijdje stilgelegd door brand in afzuigsys­teem

De brandweer van Mechelen is vrijdag moeten uitrukken naar de Pringles-fabriek in Mechelen-Zuid. Een buis in een afzuiginstallatie vatte vuur. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden. Naast de Mechelse brandweer kwam ook de bedrijfsbrandweer ter plaatse. Zij kregen het vuur snel onder controle. Zo’n 300 arbeiders moesten worden geëvacueerd. Tijdens de bluswerken werd de productie in de fabriek een tijdje stilgelegd. Gewonden vielen er niet. Hoe groot de schade in de fabriek is, is momenteel nog niet duidelijk.

10 juni