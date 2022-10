1.135 nieuwe bomen dankzij tips van Mechelaars op ‘Bomenkaart’

“We willen graag veel extra straatbomen planten, en zijn daarom continue op zoek naar goede locaties. We lanceerden een oproep om tips door te geven via de ‘Bomenkaart’. Op deze kaart kunnen Mechelaars plaatsen doorgeven die ze zelf kennen en waarvan ze vinden dat extra aanplantingen mogelijk zijn. Alle meldingen worden door onze medewerkers bekeken, en de bruikbare locaties worden toegevoegd aan de lijst voor aanplantingen tijdens het volgende plantseizoen.”

“Op dit moment hebben we al een 30-tal bijkomende locaties geïdentificeerd, in totaal goed voor 1135 nieuwe bomen. 965 kleine boompjes worden dit najaar geplant in 2 nieuwe bosjes aan de Brusselsesteenweg en aan de Biesblokstraat en 2 nieuwe houtkanten langs de Dijle aan Aquafin en langs de Baroniestraat. De andere 170 exemplaren zijn straatbomen, waarvan er 49 in februari werden geplant, de rest volgt de volgende maanden. Van de 3400 aanplantingen die we dit najaar doen, is ongeveer een derde dus het gevolg van suggesties van Mechelaars op de Bomenkaart.”