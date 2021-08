Na Djokovic past ook Nadal voor Masters-toernooi van Cincinnati: voetblessure gooit opnieuw roet in het eten voor Spanjaard

Masters Het heeft nét niet mogen zijn. Goffin moet na zenuwslo­pen­de driesetter meerdere erkennen in Dimitrov

19 november Het sprookje van David Goffin op de Masters heeft geen memorabel einde gekregen. In de finale moest onze landgenoot, voor de tweede keer in het tornooi, zijn meerdere erkennen in de Bulgaar Grigor Dimitrov: 7-5, 4-6 en 6-3. Maar laat ons wel wezen: wát een waanzinnig tornooi heeft Goffin erop zitten, die morgen de nummer zeven op de nieuwe ATP-ranking wordt. Geen mens die vooraf een finaleplaats in het scenario bedacht had.