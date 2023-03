KIJK. Carlos Alcaraz wint Indian Wells en is weer nummer 1 van de wereld

Tennis Goffin treft meteen Dimitrov in Parijs, Masters halen wordt zware klus

David Goffin (ATP 14), die als twaalfde reekshoofd was vrijgesteld voor de eerste ronde, treft in de tweede ronde van het ATP Masters 1.000-toernooi in Parijs (hard/5.207.405 euro) de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 27). Die laatste versloeg dinsdag in de eerste ronde de Fransman Ugo Humbert (ATP 56) met 4-6, 6-1 en 6-2.