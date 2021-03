Goffin wil in Miami meer killerinstinct tonen: “Als ik mijn beste tennis speel, kan ik veel matchen winnen”

Goffin (ATP 13) sneuvelde in Dubai in zijn eerste wedstrijd tegen Kei Nishikori (ATP 41). De Japanner, voormalig nummer vier van de wereld, haalde het met 6-3 en 7-6 (7/3). De Luikenaar lijkt maar geen regelmaat in zijn prestaties te krijgen, maar weet waar het schoentje knelt: “In de tweede set had ik een goeie reactie in huis. Maar toen het serieus werd, bij 4-4, 5-5 en zelfs de tiebreak was hij het meest solide in de balwisseling en dat heeft het verschil gemaakt. Ik zit elke keer in het gevecht en dat is positief. Er zijn momenten dat ik heel goed speel, maar soms laat ik het lopen. Het is vaak op momenten dat ik het spel moet afmaken dat ik wat meer killerinstinct moet tonen. Als ik wat beter opsla, kan ik 5-4 of 6-5 voorkomen en hem onder druk zetten, en dat is het omgekeerde van wat er is gebeurd.”