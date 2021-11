Geen Masters-kroontje voor Mertens:“We wilden winnen, maar zij hadden ongelofelijke week”

MastersElise Mertens en Su-Wei Hsieh moesten in de finale van de WTA Finals, net als in de eerdere poulewedstrijd met de Tsjechische specialistes, hun meerdere erkennen (3-6, 4-6) in Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova. Geen eerste Masters-titel dus voor de Hamontse, wel voor het ongeslagen eerste reekshoofd.

De Roland Garros-winnaars en olympische kampioenen van Tokio waren erg gebrand op een eerste succes op het afsluitend kampioenschap met de acht beste dubbelteams van 2021. De Martina Navratilova-trofee werd in Guadalajara immers uitgereikt door…Martina Navratilova en de voormalige Tsjechische grootheid kon haar voorkeur moeilijk wegsteken toen ze door de camera’s in het vizier werd genomen terwijl ze haar ex-landgenotes aanmoedigde. Veel externe motivatie hadden die overigens niet nodig. Katerina Siniakova kon bij winst voor het eerst het nieuwe nummer een van de wereld worden en bovendien hadden beide dames wel de ervaring van een Masters-finale (in 2018) maar wilde ze hun formidabel seizoen (vier titels voor de Masters in Mexico) ook nog bekronen met een eerste titel op de WTA Finals. De Tsjechische tandem werd daarbij geholpen door een mager servicepercentage bij Elise Mertens en Su-Wei Hsieh waardoor ze, zeker in de eerste set, makkelijk de druk op de ketel konden houden.

In set twee kregen de toeschouwers in Guadalajara meer van hetzelfde met superagressieve Tsjechen en een Belgisch-Taiwanees duo dat moeilijk controle kreeg over het gebeuren. Een vroege servicebreak zette de zwanenzang in en nadat enkele ‘beslissende punten’ (bij 40-gelijk wordt er maar één punt gespeeld waarbij de ontvangers mogen kiezen naar wie er geserveerd wordt), waaronder het matchpunt, naar Krejcikova-Siniakova gingen was het pleit, ondanks nog wat laat tegenstribbelen van Mertens-Hsieh, in 78 minuten beslecht. Voor de 25-jarige Limburgse en haar tien jaar oudere dubbelmaatje – Hsieh stond reeds in haar vierde Masters-finale – een minuscuul dompertje op een samenwerking die zeven tornooien geleden op Roland Garros begon en met titels in Wimbledon en Indian Wells verrassend snel uiterst succesvol werd.

Met een “Buenas noches, Guadalajara!” kreeg Mertens applaus vanop alle banken bij de start van haar dankwoordje. “We wilden wel winnen vandaag maar zij hadden een ongelooflijke week. We waren niettemin erg blij dat we konden spelen voor zo’n geweldig publiek en we hopen nog eens terug te komen naar Mexico”, zei Mertens die jammer genoeg zo zichzelf geen presentje kon offreren voor haar 26ste verjaardag. Volgend jaar nog maar eens proberen dan?

Volledig scherm Su-Wei Hsieh en Elise Mertens eerder tijdens het toernooi. © Photo News