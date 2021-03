Flipkens plaatst zich in Miami voor tweede kwalificatieronde, Goffin opent tegen Duckworth of qualifier

In de eerste voorronde won Flipkens (WTA 94), het vierde reekshoofd in de kwalificaties, in drie sets van de Amerikaanse Whitney Osuigwe (WTA 158): 4-6, 6-3 en 6-1. Om een plaats op de hoofdtabel speelt Flipkens tegen de Spaanse Aliona Bolsova (WTA 109), die het met 6-2 en 6-3 haalde van de Amerikaanse CoCo Vandeweghe (WTA 231).

Later op de dag komt ook Greet Minnen (WTA 112) in actie in de eerste kwalificatieronde. Ze treft de Amerikaanse Usue Maitane Arconada (WTA 159). Elise Mertens (WTA 17) staat rechtstreeks op de hoofdtabel. Het 16e reekshoofd is vrij in de eerste ronde. Haar opponente in de tweede ronde wordt ofwel de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA 78) ofwel de Britse Katie Boulter (WTA 319).

Goffin kent mogelijke tegenstander

David Goffin (ATP 13) is bij de mannen het achtste reekshoofd op de Miami Open. Hij is vrij in de eerste ronde en speelt zijn openingsmatch tegen de Australiër James Duckworth (ATP 104) of een qualifier. Goffins beste resultaat in Miami is een halve finale in 2016.

De Rus Daniil Medvedev (ATP 2) is het eerste reekshoofd. Het toernooi van Miami, ook wel het ‘vijfde grandslam’ genoemd, kreeg te kampen met de afzeggingen van een rist toppers. Zo besloten onder meer Novak Djokovic (ATP 1), Rafael Nadal (ATP 3) en Roger Federer (ATP 6) hun kat te sturen, net als Serena Williams bij de vrouwen.

Volledig scherm David Goffin. © Photo News