Djokovic wint ook tweede duel op ATP Masters en is groepswinnaar, Tsitsipas geeft forfait

Tennis Nadal in ATP Finals meteen onderuit tegen titelverde­di­ger Zverev, Tsitsipas vloert Medvedev

Rafael Nadal (ATP 1) is in zijn eerste match op de ATP Finals meteen onderuit gegaan. De Spanjaard verloor in twee sets van de Duitser (én titelverdediger) Alexander Zverev (ATP 7). Het werd 2-6 en 4-6.

11 november