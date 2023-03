Djokovic moet opnieuw toernooi laten schieten door vaccinatieproblemen: nummer 1 van de wereld doet niet mee aan Indian Wells

TENNIS Hoe vader Djokovic er telkens weer in slaagt om de sportieve erfenis van zijn zoon te bekrassen: “Novak is gezonden door God”

Op wat geneuzel rond zijn hamstringblessure na, is Novak Djokovic (35) de voorbije veertien dagen quasi geruisloos en moeiteloos naar zijn tiende Australian Open-finale geslopen. Op sportief gebied weer wonderbaarlijk, ware er niet vader Srdjan (62) die van de week in Melbourne even met pro-Poetin-aanhangers poseerde en daarmee voor de nodige ophef zorgde. Niet voor het eerst dat zijn fratsen wenkbrauwen doen fronsen. “Federer is niet goed genoeg om met mijn zoon vergeleken te worden.”