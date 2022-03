Amerikaan Fritz (24) maakt in finale Indian Wells einde aan zegereeks Nadal

Australian Open Tennisana­list Filip Dewulf over de stier in Rafael Nadal: “Hij is een onwankelba­re combinatie van oer -en wilskracht”

“Liefde voor het spel, passie, positieve attitude en werkijver. Dat is alles”, zo zei Rafael Nadal na zijn 21ste grandslam-recordzege op de Australian Open. De Spanjaard is (momenteel) de grootste speler aller tijden. De G.O.A.T (Greatest Of All Time). Onze tenniswatcher Filip Dewulf: “Hij is vooral een voorbeeld van grinta, goesting en goed gedrag.”

30 januari