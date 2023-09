Is overle­vings­kans bij borstkan­ker in UZA groter dan in AZ Monica? "Neem die cijfers met een korrel zout"

De behandeling van patiënten met borstkanker in Vlaanderen geeft steeds betere resultaten. Zo is de overlevingskans de afgelopen jaren ongeveer 3 procent gestegen, zo schrijft De Standaard. Al blijkt uit een onderzoek dat de overlevingskans van borstkankerpatiënten verschilt van ziekenhuis tot ziekenhuis. Zo behoort UZA tot de betere leerlingen van de klas, terwijl AZ Monica het iets minder goed doet dan gemiddeld. Wil dat zeggen dat je als patiënt beter niet bij AZ Monica aanklopt? “Nee: kleine factoren kunnen een groot verschil in de statistiek veroorzaken.”