Zalfenkermis beleeft weldra eindelijk vijftigste editie

MalleDoor de coronacrisis zag het gehucht Salphen in Oostmalle twee jaar op rij Zalfenkermis in vertrouwde vorm door haar neus geboord. De vijftigste editie van het grote volksfeest kan op zaterdag 14 januari eindelijk wél plaatsvinden.

In het pittoresk gehucht Salphen werd in 1626 voor de heilige Abt Antonius een kapel opgericht. Bijna vierhonderd jaar later wordt ‘Antonius met het varken’ er nog altijd geëerd met Zalfenkermis, die steeds doorgaat op de zaterdag het dichtst bij zijn heiligendag van 17 januari. De grote Antoniusviering heeft veel aandacht voor traditie. Het volksfeest zal dit jaar weer aanknopen met een vroeger gebruik. Zo zal iedereen om 8.15 uur van het voormalig gemeentehuis in Oostmalle mee op voetbedevaart kunnen gaan naar Salphen onder begeleiding van een huifkar. Onderweg drinken de bedevaarders een druppeltje.

Dan volgt een mis in de Salphenkapel om 10 uur. Die zal opgeluisterd worden door koor Musica Vera, dat buiten zal zingen aan de achterzijde van de kapel. Nadien is het tijd voor de populaire veiling van de offergaven. De opbrengst gaat naar de welzijnsschakel Malle-Zoersel. De wijding van honden en paarden zal eveneens niet onbreken. Ook het Sint-Antoniusvuur zal ontstoken en gewijd worden.

Band Marginal

De feestvierders zullen in drie verschillende tenten terecht kunnen voor spijs en drank. Ter ere van de vijftigste editie heeft het organiserend comité een Zalfense jeneverborrel gecreëerd. Een breugeliaanse kermis zal de hele dag te beleven zijn op Salphen. Er zal ook gestreden worden voor de titel van sterkste man en sterkste vrouw. Den Belleman van Den Grooten Buurt zal diverse activiteiten aankondigen en begeleiden. De Sint-Joris Gilde uit Oostmalle geeft dansoptredens. Horn-Revival trakteert op een concert. De boerenbals volgen ‘s avonds met optredens van Barking Bruce, Last Chance, The All-Star Weddinband én Band Marginal. De toegang tot de tenten is de hele dag gratis.

Zalfen zal bereikbaar zijn via Oostmalle-Wechelderzande met eenrichtingsverkeer naar Zalfen via de Spuydreef en terug via de Zalfensebaan in Oostmalle. Via Zoersel heen en terug langs de Salphensebaan. Geen doorgaand verkeer in de kern van Zalfen.

Volledig scherm Archiefbeeld - Zalfenkermis © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Archiefbeeld - Zalfenkermis © Laenen

