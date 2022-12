Word eens buddy van bewoner in woonzorgcentrum

Het woonzorgcentrum ter Bleeke in Malle start met een buddyproject. Daarom is het woonzorgcentrum op zoek naar vrijwilligers die af en toe een babbeltje willen komen slaan of wandeling kunnen komen maken met eenzame ouderen om hen een hart onder de riem te steken. Voor meer informatie of kandidaturen kan je contact opnemen met de begeleiders wonen & leven Kirsten Jordens (kirsten.jordens@malle.be) en Tina Reunis (tina.reunis@malle.be) of via het telefoonnummer 03 312 23 31.