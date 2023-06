Wijk in Oostmalle houdt tornooi in paapgooien

Hardleerse chauffeur opnieuw betrapt op rijden onder invloed

Eerder deze week nam de Antwerpse politie al een voertuig in beslag dat mensen in gevaar bracht bij het maken van gevaarlijke manoeuvres met een onaangepaste snelheid. Donderdagavond kreeg een anonieme ploeg van de verkeerspolitie een witte auto in de gaten die al een tijdje op de radar stond. De bestuurder zou op Linkeroever al geruime tijd voor geluidsoverlast zorgen en heel onaangepast rijgedrag vertonen.