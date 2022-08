Wielertoeristen herdenken plotsklaps overleden kameraad met benefiet voor goede doel

Pieter en zijn familie moesten eerder al afscheid nemen van een nonkel en een neef ten gevolge van kanker. Hij had dan ook een grote sympathie voor ‘Kom Op Tegen Kanker’. Het noodlot sloeg jammer genoeg opnieuw toe op 1 maart 2022. Een plotse hartaderbreuk op skivakantie in Oostenrijk kwam Pieter - de jongste zoon van voormalig burgemeester Harry Hendrickx - niet meer te boven.

Een half jaar na het overlijden houdt de wielertoeristenclub ‘De Snelle Ronde’ het evenement ‘Weusje op rollen’, dat verwijst naar Pieters bijnaam bij de groep coureurs, namelijk ‘Weusje’. Het gebeuren in De Notelaar in Oostmalle op zaterdag 10 september start om 14 uur. De eigenlijke wedstrijd start om 15 uur. Teams van vier personen strijden om de titel van ‘snelse weusten op rollen’ in vier onderdelen: een sprintwedstrijd, een afvalrace, een ploegkoers en een finale ploegkoers. “Onze eerste koers op rollen organiseren we in een stijl waarin Pieter het zelf ook gedaan zou hebben”, klinkt het bij De Snelle Ronde. “Met ‘Weusje op rollen’ willen we hem eren als persoon en tegelijkertijd de gelegenheid aangrijpen om niet stil te blijven zitten, maar mee onze schouders te zetten onder ‘Kom Op Tegen Kanker’.”