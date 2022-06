Westmalle mag zich opmaken voor drie dagen braderij

Gedurende de ganse braderij kan je winkelen op een autovrije Antwerpsesteenweg in de handelszaken of aan de marktkramen van het Bergplein tot aan het kruispunt met de Kasteellaan. Op het plein aan het gemeentehuis is een kermis te vinden. Het startschot wordt vrijdagavond om 19 uur gegeven. Verenigingen bemannen ook stands. Op het podium bij de voormalige bakkerij Alma, dat voormalig ‘t Hofke-uitbater Glenn Meeusen in de toekomst wil omvormen tot danskeet, geeft het Koninklijk Harmonie-orkest MuzALLiEk een concert. De bands Handkerchief en Shorty Jetson & The Lefthands komen optreden in ‘t Sportlokaal, dat de ‘Vrienden van ‘t Sport’ ter gelegenheid nieuw leven inblazen. De braderij eindigt vrijdagavond om 23 uur, al kan je nog tot en met 03 uur genieten van een set door dj-duo Luckyones aan de Alma.

Koers op Rollen

De festiviteiten gaan zaterdagavond opnieuw van start om 18 uur. Dan staat de avondmarkt centraal, waar je ook kan genieten van straattheater. Ter hoogte van de Alma geeft jeugdkoor Keramiek het beste van zichzelf. Vervolgens entertaint coverband Steam daar het publiek. Op het podium bij ‘t Sportlokaal is het dan weer Koers op Rollen met de Westmalse fietsclub SCC Triptrappers. De tweede avond loopt af om 23 uur. Op zaterdag kan je eveneens het feest nog doorzetten aan de Alma met DJ Polleke en DJ Celis tot 03 uur.

Impressionante attracties

Ook aan de jongsten is gedacht, want zondag is het van 13 tot en met 19 uur familiedag. De blikvangers zijn een spidertoren van acht meter hoog en een vijf meter hoge klimpalmboom. De allerkleinsten kunnen zich uitleven op een mini-rodeo. Wie een aankoop doet bij de handelaars, krijgt een bonnetje om een keertje gratis op die attracties te mogen. Olijk muziekduo Tom Toonladder & Trees Trommelvlies zorgen voor animatie. Je kan ook tijdelijke tattoos laten zetten. Voor een Just Dance Wedstrijd en gratis grime moet je bij dansstudio Petit Plié zijn. Op het Bergplein geeft coverband No Apologies een optreden.

Die affiche is veelbelovend. Aan The Missing Link wordt ook nog een dj-contest gehouden. Op de braderij verwacht Kris Keysers van Ondernemend Westmalle veel volk. “Het leeft in ieder geval. We zijn de laatste jaren toch wel uitgegroeid tot een gevestigde waarde”, besluit hij.

