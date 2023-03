Weldra snel en stabiel internet thuis via glasvezel in Malle en Zoersel? Een vijfde moet interesse tonen

Fiberklaar ontwerpt, bouwt en beheert een open fibernetwerk in Vlaanderen. De ‘Fiber to the Home’-technologie zou snel en stabiel dataverkeer genereren, wat erg interessant is voor thuiswerken, videoconferenties, gaming, simultaan streamen... Zelf biedt Fiberklaar geen abonnementen aan. De internetproviders maken gebruik van het netwerk om diensten aan te bieden.

Twee informatiemomenten

Het nutsbedrijf heeft ook interesse haar infrastructuur uit te rollen in de gemeenten Malle en Zoersel. Daar is een potentieel van ongeveer 7.730 aansluitingen. Wie meer informatie wil of nog vragen heeft, kan deelnemen aan twee fysieke infosessies. Die gaan door op maandag 27 maart vanaf 19 uur in de parochiezaal Sint-Martinus op de Sint Jozeflei 27 in Malle en op donderdag 6 april vanaf 19 uur in de Kapel aan het gemeentehuis van Zoersel op de Handelslei 167. Het online informatiemoment heeft plaats op dinsdag 28 maart vanaf 19 uur. Inschrijven daarvoor kan via www.fiberklaar.be/zoersel of www.fiberklaar.be/malle.