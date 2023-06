WEER. Vanochtend helder weer in Malle

Kasteeldo­mein in Oostmalle zoekt vaste zwerfvuil­rui­mers

De vzw achter Domein de Renesse in Oostmalle is op zoek naar een vast team vrijwilligers dat twee keer per maand rondslingerend afval wil komen ruimen uit het kasteelgebied. “We merken allemaal hoe de hoeveelheid zwerfvuil in het park de laatste tijd sterk uitgroeit boven onze tweejaarlijkse opruimactie”, klinkt het.