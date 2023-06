WEER. Redelijk helder weer in Malle vanochtend

Waarom de moordenaar van juf Mieke ook in de cel nog 80 procent van zijn loon uitbetaald krijgt: “Zijn werkgever kan hem nu niet ontslaan”

Tegen Gunther Uwents (38), de man die eind 2020 zijn vroegere juf Mieke Verlinden (59) met 101 messteken doodde, heeft de FOD Financiën een ontslagprocedure opgestart. De ambtenaar bij de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) zit momenteel in de gevangenis, in afwachting van zijn proces. Maar of Uwents binnenkort zijn job – en zo ook het merendeel van zijn loon – kwijtspeelt? Dat is volgens zijn advocaten nog niet gezegd.